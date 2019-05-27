Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hırsızlar kaçtı, polis kovaladı...Hırsızlık anları kamerada

Hırsızlar kaçtı, polis kovaladı...Hırsızlık anları kamerada

Hırsızların GSM bayisine gelişi ve kapıyı kırma çabaları

Polis Aracı Kar Maskesi Soygun Girişimi Güvenlik Kamerası Cep Telefonu 

-GSM şirketinin içi güvenlik kamerasından hırsızların çabaları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’de cep telefonu bayiini soymaya çalışan 4 hırsızla, polis arasında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Edinilen bilgiye göre, soygun girişimi Balıkesir’de bulunan bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. Akşam saatlerinde dükkanın kapanmasının ardından şüpheli şahıslar, iş yerinin bulunduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Gecenin ilerleyen saatlerinde hırsızlar araçlarını sokağın giriş kısmında durdurarak, iş yerinin camını kırmaya çalıştı. Oluşan hasar sonrası cama tekme ve yumruk atan hırsızlar, camı kırarak içeriye girdi. Hırsızlar mağazadan 2 çuval elektronik malzeme, 10-15 adet sıfır cep telefonu, 20-30 adet 2. el telefon ve aksesuarları alarak olay yerinden koyu renkli araçları ile Bursa istikametine doğru kaçmaya çalıştı. Bursa yolu uygulama noktasında polisin önlem aldığını fark eden hırsızlar kendilerini takip eden polis aracını da düşünerek refüjün üstünden ters yöne girip Bursa istikametine doğru hızla ilerleyerek, bir et lokantasının 150 metre ilerisinde aracı bıraktı. Aracı bırakarak yaya olarak uzaklaşmaya çalışan hırsızlardan 2’si et lokantasının alt kısmında bulunan harabe binalar içinde saklanırken yakalandı. Polis ekipleri araçta yaptıkları aramada çalınan malzemeleri ve aracın 50 metre ilerisinde kuru sıkı tabancadan bozma silah, 1 çift eldiven ve 2 adet kar maskesi kayalığın altına gizlenmiş vaziyette bulundu. Polis ekipleri araçtan kaçan 2 kişinin aranmasına devam ettiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
İki Aile Çatıştı: Ölü Ve Yaralılar Varİki Aile Çatıştı: Ölü Ve Yaralılar Var
2 İşçi Feci Şekilde Can Verdi!2 İşçi Feci Şekilde Can Verdi!
Kaçak Define Avcısı Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya ÇalıştıKaçak Define Avcısı Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalıştı
3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış
Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Yaşlı Kadın ÖldüSokak Köpeklerinin Saldırdığı Yaşlı Kadın Öldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı