Hırsızlar ilçeyi internetsiz bıraktı

-Nurdağı adliye binası

-Şahısların sağlık kontrolüne götürülmesi

-Şahısların adliyeye sevki

-Ele geçirilen kablonun görüntüsü



( GAZİANTEP )- Suç makinesi suçüstü yakalandı GAZİANTEP



- Gaziantep polisi, 123 ayrı suçtan dosyası bulunan 53 suçtan aranan şahsı son işinde suçüstü yakaladı. Gaziantep Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 123 ayrı suçtan dosyası bulunan 53 suçtan aranan 43 ayrı suçtan firarı verilen şahsı son işinde suçüstü yakaladı. Şahıslar, Nurdağı Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan 17 günlük titiz çalışma sonunda özel bir firmaya (Türktelekom) ait internet veri akışını sağlayan fiber optik kablolarını yer altından keserek boş bir arazide yakmak istediği esnada yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre, 2013 yılından bu yana birçok ilde 123 ayrı suçtan dosyası, 53 ayrı suçtan aranması bulunan Ş. A. (24) ile 4 ayrı suçtan dosyası bulunan kardeşi yakalandı. İlçe iki haftadır internetsiz Gaziantep ‘in Nurdağı ilçesinde yaklaşık iki hafta önce Özel bir firmaya ait veri akışını sağlayan fiber optik kabloların kesilmesi ile ilçe merkezinde bulunan birçok kamu binasında ve özel işletmelerde hizmetin durmasına sebep oldu. Şüpheli şahıslar tarafından içerisindeki bakırı satmak için yakılmak istenen ve ele geçirilen kablo, haber verilen firmaya tutanakla emanete verildi.

Yakalanan şahıslar ilçe emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından Nurdağı adliyesine sevk edildi. İki şahısta çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



loading...