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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlar evden çaldıkları anahtarla park halindeki aracı götürdüler

Hırsızlar evden çaldıkları anahtarla park halindeki aracı götürdüler

şahısların hastaneden çıkarılması,

Hastane Akalan Hırsız Cüzdan Cep Telefonu 

-detay görüntüler,

( GAZİANTEP )- Şahıslar yaşanan kovalamaca sonucu yakalandılar GAZİANTEP

- Gaziantep'te hırsızlık için girdikleri bir evden aldıkları anahtarla park halindeki aracı çalan 5 şahıs, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre E.U, B.U, A.B, H.Ö. ve K.K simli şahıslar Gaziantep Esentepe Mahallesinde bir eve girdi. Daha önce de pek çok suçtan kaydı bulunan şahıslar girdikleri evde cüzdan, cep telefonu ve araba anahtarını alıp kaçtı. Şahıslar kaçarken anahtarını aldıkları R.D'ye ait hafif ticari aracı da çaldılar. Aracı çalan şahıslar, Dumlupınar Mahallesi'nde aynı model ve renkteki başka bir aracın plakasını çaldıkları araca takıp bölgeden uzaklaştılar. Olayın ardından araçları ve eşyaları çalınan vatandaşların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu çaldıkları araçla iki gün boyunca 500 kilometre yol katettikleri belirlenen şahıslar Düztepe Mahallesi'nde 3 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların çaldığı araç ise boş bir arazide aküsü sökülmüş halde bulundu. Yakalandıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şahıs yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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