Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hırsızlar engelliler okulunu soydu

Hırsızlar engelliler okulunu soydu

Hırsızlığın yaşandığı okuldan detaylar

Rehabilitasyon Güvenlik Kamerası Rehabilitasyon Merkezi Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci 

-röpler
-sınıflardan detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bedensel ve zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi soyuldu. Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak üzerinde bulunan Özel Gülenyüzler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin alt katındaki pencere camını aralayan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, fizik odasına girdi. Duvara monte edilmiş 150 ekran LCD televizyonu yerinden söken hırsızlar, sırtlayarak kayıplara karıştı. Hırsızların, kaçarken bina girişindeki güvenlik kamerasını da başka yöne çevirdikleri belirtildi. İlçede yaklaşık 12 yıldır bedensel ve zihinsel engelli bireylere eğitim veren okulda yaşanan hırsızlık olayı vatandaşlardan büyük tepki çekti. Olayın ardından hırsızların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. (HT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldıŞanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Elazığ'da Büyük Deprem!Elazığ'da Büyük Deprem!
Parkta Eşini Vurdu, Başında BeklediParkta Eşini Vurdu, Başında Bekledi
Çocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına KıydıÇocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına Kıydı
Yola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 YaralıYola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı