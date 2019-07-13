Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hırsızlar çuvallarla eski hastaneyi yağmaladı...Hırsızlık anları kamerada İzle

Hırsızlar çuvallarla eski hastaneyi yağmaladı...Hırsızlık anları kamerada İzle

Hırsızların çuvallar ile kapı ve pencereleri çalması

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

Ne Var Ne Yok Hastane Lyon Kamera Hırsız 


- Erzurum’da iki hırsız kapatılan eski Aziziye Araştırma Hastanesinin kapı ve pencerelerini gündüz vakti çuvallar ile yağmaladı. 1993 yılında 30 milyon lira harcamayla dönemin en büyük sağlık merkezlerinden biri olarak yapılan Aziziye Araştırma Hastanesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi, hırsızların uğrak yeri haline geldi. Öyle ki gündüz saatlerinde bile ellerinde ki çuvallar ile hastane de ne var ne yoksa çalıyorlar. Bu anları görüntüleyen bir vatandaş hırsızların bunu her gün yaptığını ifade etti.
Hiç kimseyi umursamayan hırsızların rahat tavırları ise gözden kaçmıyor. Mahalle sakinleri gözlerinin önünde yapılan hırsızlıklar için artık bıktıklarını dile getiriyorlar. Vatandaşların ihbarı üzerine Polis hırsızların peşine düştü.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı