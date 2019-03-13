Hırsızlar çanak anteni çaldı

-OLAYA TEPKİ GÖSTEREN SÜLEYMAN MENGÜTAY İSİMLİ BERBER



( TEKİRDAĞ )-lar TEKİRDAĞ



- Tekirdağ Malkara’da bir berber dükkanından çanak anteni söküp çaldılar. Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Zülfikarağa Caddesi üzerinde Ş.O'nun çalıştırdığı berber dükkanına ait binanın arka kısmında takılı çanak anten, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sökülerek, çalındı. Olayı sabah saatlerinde fark eden dükkan sahibi, polise şikayetçi oldu. Olayla ilgili çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınarak, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. (HT-

