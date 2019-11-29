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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Hırsızlar camiyi soydu İzle

Hırsızlar camiyi soydu İzle

cami detay görüntü

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-taziye evi detay görüntü
-Ramazan Demirci röportaj
-Necip Algör röportaj

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da hırsızlar, merkez Fatih Mahallesi’nde bulunan İmam-i Şafii Camisi ve taziye evini bir hafta arayla iki defa soydu.Kendi aralarında topladıkları paralarla yapımını yeni tamamladıkları cami ve taziye evinin bir hafta arayla iki kere soyulmasına tepki gösteren vatandaşlar, hırsızların bulunmasını istedi.Hırsızların mahallelerine dadanmasından şikayet eden mahalle sakinleri, son zamanlarda mahallede hırsızlık olaylarının arttığını dile getirdi.Yapımını yeni tamamladıkları cami ve taziye evine hırsızların gece saatlerinde camlardan girdiklerini dile getiren mahalle sakini Ramazan Demirci, hırsızların bir hafta arayla cami ve taziye evini iki kere soyduklarını söyledi.

Cami ve taziye evinde bulunan ısıtıcı, tüp ve halıların çalındığını söyleyen mahalleli, aynı zamanda hırsızların kapı ve pencerelere de zarar verdiklerini kaydetti.
Emniyete şikayette bulunduklarını dile getiren mahalle sakinlerinden Necip Görboğa ise, mahallede bulunan bir diğer caminin de öncesinde soyulduğunu ifade ederek, “Biz mahalle sakinleri olarak bu camiyi ve taziye evini kendi aramızda topladığımız paralarla yaptık. Yapımı yeni tamamlandı. Daha yeni faaliyete açtık. Ama şu an hırsızlardan başımızı kaldıramıyoruz. Camide güvenlik kamerası yok. Camdan içeri giriyorlar. Tüpleri, halıları, diğer malzemeleri almış götürmüşler. Biz bu konuda yardım bekliyoruz. Hırsızların bulunup yakalanmasını istiyoruz. Bunlar yakalansa iyi olur. Sadece cami ve burayı değil, evlerimize de giriyorlar. Birde sadece hırsızlık da yapmıyorlar. İçeride kalıntılarına bakınca tiner, alkol gibi şeyler de içiyorlar. Bundan önce de başka bir camiyi daha soymuştular” dedi.

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