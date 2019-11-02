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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hırsızlar camide musluk bırakmadı İzle

Hırsızlar camide musluk bırakmadı İzle

cami görüntüsü

Polis Akalan Harekete Geç Polis Ekipleri Irak 

-abdesthane
-vatandaşlar ile röportaj
-detay

( KIRŞEHİR )- Cami cemaati: "Allah’ından bulsun vicdansızlar” KIRŞEHİR

- Kırşehir’de caminin musluklarını çalan 2 kişi yakalandı. Kırşehir’de Lise Caddesi üzerinde bulunan ve hayırsever Muzaffer Marşap tarafından yaptırılan Karlıoğlu Camii'nin abdesthanesinde bulunan 18 musluk çalındı. Cami imamı Ahmet Yılmaz’ın durumu bildirmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, muslukları çalan A.K. ve M.O.'yu yakaladı. Cami cemaati ise tepkisini, “Allah’ından bulsun vicdansızlar” diyerek gösterdi. Cami cemaatinden Mehmet Altaş, "Allah hidayet versin. O alışmış, durur mu? Başka bir şey diyemeyiz ne diyeceğiz” dedi.
Cami imamı Ahmet Yılmaz da sabah camiye geldikten sonra abdesthane de lavabo başlıklarının söküldüğünü gördüğünü ve durumu polis ekiplerine haber verdiğini dile getirdi.
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