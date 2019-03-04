Hırsızlar bekçilerin dikkatinden kaçamadı

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dinamo çaldıkları ve evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Günlükbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı görevli bekçiler, Foça Mahallesi 736. Sokak’ta iki şüphelinin bir evden çıktığını gördü. Polis ekiplerinin de desteğiyle şüpheliler Murat İ ve Can C. suçüstü yakaladı. Şüphelilerin gösterdikleri depoda daha çalıntı olduğu tespit edilen dinamo ve bazı eşyalara el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen iki kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

