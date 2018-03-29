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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlar 8 güvenlik kamerasına aldırış etmeden üçüncü kez soydu Haberi

Hırsızlar 8 güvenlik kamerasına aldırış etmeden üçüncü kez soydu Haberi

Camı kırılarak içine girilen kamyonet

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Görece Hırsız 

-Cam kırıklarından detay
-Hırsızlık anından güvenlik kamerası kayıtları
-Hırsızlık Mağduru Hüseyin Kartal’ın konuşması
-Genel ve detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da iki kez kamyoneti soyulduktan sonra evinin çevresine 8 güvenlik kamerası yerleştiren vatandaşın aracı 3’üncü kez soyuldu. Olay, Aydınlık Evler Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikçilik yapan Hüseyin Kartal’ın daha önce de iki kez soyulan kamyonetine 3’üncü kez hırsız girdi. İlk hırsızlık olayından sonra evinin çevresine kamyonetini görecek şekilde 8 güvenlik kamerası takan Kartal, olayı gerçekleştiren şahısların bulunmasını istedi. Kartal, aracını sokak başına saat 07.00 gibi park ettiğini belirterek, “08.00’de araç başına geldiğimde soyulduğun fark ettim. Saat 03.00’da güvenlik kameraları olduğu takdirde üçüncü seferdir benim aracıma giriyorlar. Bu hırsızlar da yakalanmıyor. Kamera görüntüleri de var. Görüntülere aldırış etmeden arabanın camını kırıp gece arabamın içine girip takımlarım alıp gitmişler. Yaklaşık 4-5 bin TL zararım var. 3’üncü kezdir aracıma giriyorlar. Bu hırsızların derhal yakalanmasını istiyorum. İlk hırsızlık olduktan sonra evimin etrafına 8 adet kamera yerleştirdim. Bu kameralara aldırmıyorlar” dedi.
(HS-MP-Y)
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