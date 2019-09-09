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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hırsızlar 300 haneli yaylanın iletişimini kestiler İzle

Hırsızlar 300 haneli yaylanın iletişimini kestiler İzle

gölettek kablolar

Tarım Telefon Görüşmesi Pos Cihazı Hırsız Cep Telefonu 

-göletin görüntüsü
-Vatandaşlarla rop
-Göletin dron görüntüsü
-detaylar

( TRABZON - ÖZEL)- Trabzon'un en çok ilgi gören yaylaları arasında yer alan Kayabaşı Yaylası'ndaki göletteki kesik kablolar çirkin bir görüntü oluşturuyor TRABZON

- Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası ve çevresindeki yerleşim birimlerinin telefon kablolarını kesen hırsızlar yaklaşık 300 hanenin dışarıyla olan iletişimini kesti. Kesilen kablolar göletin üzerinde çirkin görüntüler oluştururken, çevre halkı hırsızlar tarafından kesilen telefon kabloları yüzünden dışarıyla iletişimlerini zor çeken cep telefonları sayesinde kurabiliyor. Yöre sakinleri 9 ay geçmesine rağmen sorunun hala çözülemediğinden yakınırken, hırsızlar yüzünden hem internetsiz kaldıklarını hem de telefon görüşmesi yapamadıklarını belirten çevre sakinleri yüksek kesimlere çıkarak cep telefonu ile çok kısıtlı iletişim sağlayabildiklerini söylüyor. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında kesilen telefon kablolarının göl içinde kötü görüntü oluşturduğunu söyleyen çevre sakinlerinden Onur Aydın, “Geçen yılın Aralık ayı sonunda çevrede pek kimse olmadığından hırsızlar buradaki kabloları keserek çaldı. Kesilen kabloların bir kısmı da göle düşerek çirkin bir görüntü oluşturdu. Kabloların çoğu gölün içindeydi. Biz biraz daha yukarı çıkardık. Buraya gelip pek ilgilenen olmadı. Şu an burada iletişim yok telefonlar çekmiyor. Yetkilileri aradığımızda yapacaklarını söylediler. Burası 5 obadan oluşuyor ve yaklaşık 300 hane var. Görüşmelerimizi çok kısıtlı olarak cep telefonuyla yüksek yerlere çıkarak yapabiliyoruz. Tesis olarak da sıkıntımız var. Müşterilerimiz pos cihazıyla çekim yaptırmak istiyorlar ancak cihazımızı çalıştıramıyoruz. İnternet yok, telefon yok. Gölü bize verseler çevresinde düzenleme yaparız. Dokunamıyoruz hemen şikâyet geliyor. Kablolar gölün içinde. Güzel bir görüntü yok. Bu bizi de rahatsız ediyor. O zamandan beri de pek ilgilenen olmadı” dedi.
Tesis işletmecilerinden Hasan Bayram da hırsızların hatları keserek buradakileri mağdur ettiğini belirterek “Bu gölet DSİ tarafından sulama amaçlı yapıldı. 2018 yılının sonunda hırsızlar buradaki kabloları çalarak bizi mağdur etti. Hatlardan dolayı telefon görüşmesi yapamıyoruz. Muhtarımız çeşitli kurumlara müracaat ederek bildirimlerde bulundu ancak yine de yapılmadı. Hırsızlar kesilen kabloların geri kalan kısmını gölün içine attı bu da kirli görüntü oluşturdu. Hat kesik olduğu için telefonlar çalışmıyor dolayısıyla bu durumdan müşterilerimiz de çok rahatsızlar. Evimizdeki sabit telefonlar da çekmiyor. Cep telefonu bir nebze olsun çekiyor ancak oda çok yoğun hatlardan dolayı çok zor oluyor. Burada yaklaşık 300 hane var” diye konuştu.

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