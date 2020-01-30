Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlar 2 katlı evi soyup soğana çevirdiler

Hırsızlar 2 katlı evi soyup soğana çevirdiler

evin içerisinden ve dışırasından görüntü

Buzdolabı Televizyon Polis Merkezi Elektronik Eşya Beyaz Eşya 

-dağtılmış eşyalar
-evde kalan
-kırık ve eski eşyalar
-ev sahibi nazlı zengin
-nazlı zengin ile röportaj
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te 76 yaşındaki Nazlı Zengin'in 2 katlı evine giren hırsızlar, evdeki, beyaz eşyaları, elektronik malzemeleri, ziynet ve mutfak eşyalarına kadar her şeyi götürdü. Evnie girdiğinde büyük şok yaşayan kadın, evde sadece kırık, arızalı ve eski eşyaların kaldığını gördü. Gaziantep'te yaşayan Nazlı Zengin, yaklaşık geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın hemen ardından İstanbul'daki çocuklarının yanına gitti. Yaklaşık 7 ay çocuklarının yanında kalan 76 yaşındaki Nazlı Zengin, Gaziantep'in Yeşiloba Mahallesi Münifpaşa Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evine döndüğünde büyük şok yaşadı. Evinin dağılmış halde bulan Zengin,LCD televizyonlarının ve buzdolabının yerinde olmadığını gördü. Evinde bulunan 2 adet LCD televizyonu, bir buzdolabı, 1.5 metre uzunluğunda gümüş kemer, gelinlerinin çeyiz sandıkları, tencere, kazan ve kahve takımları gibi bir çok mutfak ve elektronik eşyalarının da yerinde olmadığını tespit eden Nazlı Zengin,evinin 200 metre ilerisindeki Karşıyaka Polis Merkezi'ne giderek başvuruda bulundu. Evde tüplü ve arızalı tüplü televizyon, kırık avize, plastik kaplar ve ağır boş sandıkların kaldığını belirten Zengin, evinin cadde üzerinde olması ve yakınlarında polis merkezi olmasına rağmen soyulduğunu kaydetti.
Malzemelerin kamyona yüklenerek götürülmüş olabileceğini belirten Zengin, "Evde ne varsa her şeyi almışlar. Televizyonları, buzdolabını, 1.5 metrelik gümüş kemeri, çeyiz sandıklarını, her şeyi boşaltmışlar. Ne beyaz eşya, ne elektronik eşya bırakmamışlar" diye konuştu.
Zengin'in müracaatı üzerine evde inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarından hırsız yada hırsızların eşkal ile kimliklerini belirlemeye çalışıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı