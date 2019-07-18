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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti...Hırsızlık anı kamerada İzle

Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti...Hırsızlık anı kamerada İzle

Şahsın kuyumcuya girmesi

Güven Timleri Akalan Kamera Hırsız Irak 

-Kuyumcuda altın bakması
-Yüzüğü çalıp, kaçması ve kuyumcunun kovalaması
-Başka bir kuyumcudan yüzük alıp, kaçması
-Emniyetin tabelasından görüntü
-Şahsın emniyetten çıkarılması
-Adliyeye götürülmesi

( MERSİN )- Mersin’de kuyumculara girerek altın bakan ve iş yerinin sahibinin dalgınlığında yüzük alarak kaçan hırsız önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı- Rahat tavırları ve yüzükleri aldıktan sonra yavaş kaçmasıyla dikkat çeken şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı MERSİN

- Mersin’de kuyumculara girerek altın bakan ve iş yeri sahibinin boşluğunda yüzük alarak, kaçan hırsız önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. Rahat tavırları ve yüzükleri aldıktan sonra yavaş kaçmasıyla dikkat çeken şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 farklı kuyumcuda meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin A.H. olduğunu tespit eden ekipler, şahsı yakalamak için operasyonlar yaptı. Adreslerinde yapılan operasyonlarda yakalanamayan şüpheliyi, güven timleri suç üstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan şahıs, yüzünü de tişörtüyle kapatarak, görüntü alınmasını engelledi. Rahat tavırları pes dedirtti Öte yandan şahsın hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kuyumculara müşteri gibi gelen ve altınlara bakan şahıs, kuyumcunun boş anında yüzükleri çalarak, kaçıyor. Şahsın kuyumcularla konuşurken ve kaçarken rahat tavırları görenlere pes dedirtirken, kuyumcular olayın ardından şahsı yakalamak için koşuyor ancak başarılı olmuyor.
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