Hırsızın camilerdeki şaşırtan hırsızlık yöntemi kamerada Video

-HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN ADLİYEYE ÇIKARTILMASI



( NEVŞEHİR -ÖZEL)- Hırsızlık esnasında birilerinin geldiğini duyan hırsız namaz kılıyormuş gibi yaptı- Koli bandı ile yaptığı düzeneği kullanarak yardım kutularından para çaldı NEVŞEHİR



- Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde camilerdeki yardım kutusunda bulunan paraları, koli bandı kullanarak çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Ürgüp’te Temenni mahallesindeki Karamanoğlu Camiinde meydana gelen hırsızlık olayını araştıran Ürgüp polisi, İlçedeki MOBESE ve iş yerlerinin kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde olayın faili olduğu belirlenen Ömer A. ‘nın ilk önce İstiklal caddesi üzerindeki Mustafaağa Camiinde ardından Temenni Mahallesindeki Karamanoğlu Camiinde hırsızlık yaptığını belirledi. Namaz kılma bahanesi ile camilere gelen 19 yaşındaki Ömer A., bağış kutularından koli bandı ile yaptığı düzenek ile paraları çaldı. Burada güvenlik kameralarına yakalanan Ömer A.’nın hırsızlık yaptığı esnada gelen sesleri duyması üzere dikkat çekmemek için namaz kılıyormuş gibi yaptı. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan şikayet sonrası polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ömer A.’nin güvenlik kamerasındaki görüntüleri incelenerek önce eşkali çıkartıldı ardından da bağış kutularından alınan parmak izleri karşılaştırıldı. Hırsızın Kayseri’de ikamet ettiği adres belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ömer A. Ürgüp’e getirildi.

Burada yapılan işlemlerin ardından Ömer A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ömer A.’nın Kayseri’de de aynı yöntemle bir çok hırsızlık yaptığı ve çok sayıda suçu olduğu öğrenildi.



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