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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hırsızı kolundaki kadın dövmesi ele verdi...Kablo hırsızı kamerada İzle

Hırsızı kolundaki kadın dövmesi ele verdi...Kablo hırsızı kamerada İzle

-güvenlik kamerası-

Elektrik Kablosu Dövme Güvenlik Kamerası Hırsız Aktüel 

-Zanlının apartman girmesi
-Zanlının apartmandan çıkması
--aktüel-
-Zanlının emniyetten çıkartılması
-Zanlının kolundaki ağlayan kadın dövmesinin fotoğrafı

( ADANA -HD)- Adana'da kablo çalan bir hırsızı polis kolundaki kadın dövmesinden tespit ederek yakaladı ADANA

- Adana'da kablo çalan bir hırsızı polis kolundaki kadın dövmesinden tespit ederek yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanın yangın merdiveninden 4'üncü kata çıkan hırsız, ardiye dolabının içindeki 30 metre elektrik kablosunu çaldı. Bir süre sonra hırsızlığı fark eden ev sahibi polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, şüphelinin kolunda 'ağlayan kadın' dövmesi olduğunu saptadı. Hırsızı yakalamak için çevrede arama başlatan polisler, kolunda dövmesi olan Volkan K,'yi yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunda, "Paraya ihtiyacım olduğu için, elektrik kablosunu çaldım. Tanımadığım bir seyyar satıcıya, 90 liraya sattım, pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Volkan K., mahkemeye sevk edildi.
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