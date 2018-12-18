Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hırsızı canından bezdiren kırılmayan kapı kamerada

Hırsızı canından bezdiren kırılmayan kapı kamerada

-Güvenlik Kamerası-

Güvenlik Kamerası Mobilya Mağazası Mobilya Hırsız Polis Ekipleri 

-Hırsızın kiremit dolu çuvalla camlara vurması
-Dükkandan detaylar
-Çuvaldan detayı
-İş yeri sahibi İskender Ü. ile röportaj

( BURSA -ÖZEL)- Kiremit dolu çuvalla mağazanın camını kıramayan hırsız, pes edip gitti BURSA

- Bursa'da bir hırsız, soymak için geldiği mağazanın camlarını içerisinde kiremit dolu çuvalla kıramayınca pes edip çuvalı yere atıp gitti. Olay, merkez Nilüfer İlçesine bağlı Konak Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mobilya mağazasını soymak için gelen kimliği belirsiz bir kişi, içerisi kiremit dolu çuvalla defalarca mağazanın cam kapısına vurdu. Çok sayıda vurmanın ardından başarısız olan hırsız camı kıramadı. Sonrasında ise dükkanı soymaktan vazgeçip kiremit dolu çuvalı bırakan hırsız olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan mağaza sahibi İskender Ü. ise, "'Sabah geldiğimde dükkanın önünde içerisi kiremit dolu çuval gördüm. Güvenlik kamerasını açıp baktığımda ise bir kişi içerisi kiremit dolu çuvalla dükkanın camlarına vurarak kırmaya çalışıyordu. Fakat uzun süre bu şekilde cama vurup kıramayınca çuvalı yere bırakıp gittiğini gördüm" dedi.
İşyeri sahibi İskender Ü. şüphelinin yakalanması için polise şikayette bulunduğu belirtirken, polis ekipleri eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı