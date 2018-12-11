Hırsızı, bileğindeki 'kral tacı' dövmesi ele verdi...Dövmeli kasa hırsızı kamerada

-Zanlıların yazar kasadan para alma anları



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da, bir iş yerinin yazar kasasından para çalan hırsızlardan E.B.’yi bileğindeki 'kral tacı' dövmesi ele verdi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Ağustos ayında Bahçelievler Merkez Mahallesi’ndeki bir iş yerinde bulunan yazar kasadan bir miktar para çalındı. Paraların çalındığını fark eden iş yeri sahibi, polisi aradı. Olay yerine gelen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında iş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek 4 ay boyunca hırsızların izini sürdü. Yapılan araştırmalarda, yüzlerini gizleyerek iş yerine giren ve yazar kasadaki paraları alan şüphelilerin T.H. ve E.B. adlı iki kişi olduğu tespit edildi. Polis, zanlıları sosyal medya hesaplarıyla eşleştirdi Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan zanlılardan T.H.’nin başka bir suçtan yakalanarak cezaevine girdiği belirlenirken, firari E.B.’yi yakın takibe alan polis, zanlının sol bileğindeki dövmeye odaklandı. Dövmeyi yakından inceleyen polis, bunun ‘kral tacı’ figürlü dövme olduğunu tespit ederken, E.B.’nin sosyal medya hesaplarını yakın takibe aldı. Aynı dövmeyi sosyal medya ağlarında bulunan hesaplarındaki fotoğraflarda da yer aldığı görülen zanlı E.B., 7 Aralık tarihinde Çobançeşme’de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Sanığın, hırsızlığı cezaevinde bulunan arkadaşı ile birlikte yaptıklarını itiraf ettiği, bu itirafların emniyet güçlerince ele geçirilen bilgilerle de örtüştüğü belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen E.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan zanlıların iş yerindeki yazar kasa hırsızlığı, binadaki kapalı devre güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. Görüntülerde biri şapkalı 2 kişi, kasadaki paraları alıp kaçıyor.

