Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hırsızı, bileğindeki 'kral tacı' dövmesi ele verdi...Dövmeli kasa hırsızı kamerada

Hırsızı, bileğindeki 'kral tacı' dövmesi ele verdi...Dövmeli kasa hırsızı kamerada

-güvenlik kamerası-

Sosyal Medya Akalan Güvenlik Kamerası İtiraf Hırsız 

-Zanlıların yazar kasadan para alma anları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da, bir iş yerinin yazar kasasından para çalan hırsızlardan E.B.’yi bileğindeki 'kral tacı' dövmesi ele verdi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Ağustos ayında Bahçelievler Merkez Mahallesi’ndeki bir iş yerinde bulunan yazar kasadan bir miktar para çalındı. Paraların çalındığını fark eden iş yeri sahibi, polisi aradı. Olay yerine gelen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında iş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek 4 ay boyunca hırsızların izini sürdü. Yapılan araştırmalarda, yüzlerini gizleyerek iş yerine giren ve yazar kasadaki paraları alan şüphelilerin T.H. ve E.B. adlı iki kişi olduğu tespit edildi. Polis, zanlıları sosyal medya hesaplarıyla eşleştirdi Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan zanlılardan T.H.’nin başka bir suçtan yakalanarak cezaevine girdiği belirlenirken, firari E.B.’yi yakın takibe alan polis, zanlının sol bileğindeki dövmeye odaklandı. Dövmeyi yakından inceleyen polis, bunun ‘kral tacı’ figürlü dövme olduğunu tespit ederken, E.B.’nin sosyal medya hesaplarını yakın takibe aldı. Aynı dövmeyi sosyal medya ağlarında bulunan hesaplarındaki fotoğraflarda da yer aldığı görülen zanlı E.B., 7 Aralık tarihinde Çobançeşme’de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Sanığın, hırsızlığı cezaevinde bulunan arkadaşı ile birlikte yaptıklarını itiraf ettiği, bu itirafların emniyet güçlerince ele geçirilen bilgilerle de örtüştüğü belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen E.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan zanlıların iş yerindeki yazar kasa hırsızlığı, binadaki kapalı devre güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. Görüntülerde biri şapkalı 2 kişi, kasadaki paraları alıp kaçıyor.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı