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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı

Hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı

polisin verdiği güvenlik kamerası

Ya Sonra Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-yakalanan şüphelinin adliyeye götürülmesi

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’te 3 otomobil ve bir iş yerinde hırsızlık yapan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı. Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, farklı tarihlerde Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde meydana gelen 3 oto ve 1 iş yerinden hırsızlık yapan 1 şüpheli yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonucu kimliği tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. (LO-Y)
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