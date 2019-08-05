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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hırsız kız kardeşler yakalandı

Hırsız kız kardeşler yakalandı

-Şahısların emniyete getirilmesi

Akalan Kız Kardeş Hırsız Trol 

--Emniyetten detaylar

( KAYSERİ )- Kayseri'de 4 ayrı hırsızlık dosyasından aranan 2 kız kardeş suçüstü yakalandı KAYSERİ

- Kayseri'de 4 ayrı hırsızlık dosyasından aranan 2 kız kardeş, bir evin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin müşterek çalışması sonucu evlere girmek suretiyle para, döviz ve ziynet eşyaları çalan kız kardeşler E.U. (19) ve Ş.U. (17) bir eve girmek üzereyken ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan E.U. ve Ş.U.'nun 8 farklı hırsızlık olayına karıştığı ve 4 hırsızlık dosyasında da arandığı belirtildi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen E.U. ve Ş.U., emniyete götürüldü.
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