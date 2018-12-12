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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hırsız, girdiği minibüsün sahibi olan 2 kardeşi bıçakladı Video

Hırsız, girdiği minibüsün sahibi olan 2 kardeşi bıçakladı Video

Ağır yaralı Tuğrul S.’in hastaneye getirilmesi

Hastane Bisiklet Hırsız Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Hastane önünden genel görüntüler
-Minibüsün genel görüntüsü

( ADANA )- Adana’da bir kişi hırsızlık amacıyla girdiği minibüsün 2 sahibiyle karşılaşınca ikisini de bıçakladı, kardeşlerden birisi ağır yaralandı ADANA

- Adana’da bir kişi hırsızlık yapmaya girdiği minibüsün sahipleri olan iki kardeşle karşılaşınca kavga çıktı. Hırsız iki kardeşi de bıçaklayarak yaralarken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, Yüreğir İlçesi Akıncılar Mahallesi 3983 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık amacıyla bisikletiyle etrafta dolaşan ismi öğrenilemeyen bir kişi, sokak içerisinde bulunan minibüse girdi. Minibüsün sahipleri, Tuğrul S. ile Ahmet S. durumu fark etti. Bunun üzerine hırsızla karşılaşan Tuğrul S. ve Ahmet S., şahısla kavga etmeye başladı.
Hırsız minibüsün sahiplerini bıçakladı Kavganın büyümesiyle, ismi öğrenilemeyen hırsız Tuğrul S. ile Ahmet S.’yi bıçakladı. İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu arada ismi öğrenilemeyen hırsız olay yerinden hızla koşarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tuğrul S.’yi Adana Şehir Hastanesine Ahmet S’yi ise Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Göğüsünden yaralanan Tuğrul S.’in durumunu ağır olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren şahıs, Yüreğir Otogarı civarında, Yüreğir Asayiş ekiplerince yakalandı. Şahıs Akıncılar Polis Merkezi’ne götürüldü.
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