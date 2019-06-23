Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Hiroklorik asit yüklü tanker kaza yaptı yol kapatıldı(2) - DÜZCE

Hiroklorik asit yüklü tanker kaza yaptı yol kapatıldı(2) - DÜZCE

- Polislerin trafiği kontrol etmesi - Tankerden görüntü - Ekiplerin çalışmasıGÜNCELLEME - Düzce 'de hidroklorik asit yüklü tanker kaza yaptı yol kapatıldı - Hidroklorik asit yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan D - 100 kara yolu Bolu Dağı mevkisinin Ankara istikameti yeniden açıldı - YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI EKLENDİDÜZCE (AA) - Düzce 'de hidroklorik asit yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapatılan D - 100 kara yolu Bolu Dağı mevkisi Ankara istikameti, yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.Alınan bilgiye göre, Recep Akbal idaresindeki 14 GA 119 plakalı otomobil, D - 100 kara yolunun Taşaltı mevkisi Ankara istikametinde, aynı yönde seyreden Tuncay İşalan yönetimindeki hidroklorik asit yüklü 01 DK 849 plakalı tanker ile çarpıştı.Kazada otomobil sürücüsü Akbal yaralandı.112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.Bu sırada, D - 100 kara yolunun Ankara istikameti, tankerdeki hidroklorik asit sızıntısına önlem olarak Kaynaşlı Dörtyol mevkisinden trafiğe kapatıldı. Yolu kullanmak isteyen sürücüleri Anadolu Otoyolu'na yönlendiren emniyet ekipleri, sızan asitten etkilenmemek için gaz maskesi taktı.AFAD ekibinin yaptığı incelemenin ardından tankerdeki asit, başka bir tankere aktarıldı.Hidroklorik asidin döküldüğü yolun ve çevresinin kara yolları ekiplerince temizlenmesi sonrası D - 100 kara yolunun Ankara istikameti trafiğe açıldı.

Gaz Maskesi Trol 

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı