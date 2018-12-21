Hırka sipariş etti, yerine tuz ve su ısıtıcısı gönderdiler

-gönderilen eşyalar detay



( BURSA ) BURSA



- Bursa’da internetten alışveriş yapan 3 kişi, istedikleri dışında başka eşyalar gönderilince soluğu tüketici mahkemesinde aldı. 2 çift ayakkabı sipariş eden bir kişiye 1 çift ayakkabı ve 1 tek ayakkabı, hırka sipariş edene bir miktar tuz ve su ısıtıcısı, uyku için aparat sipariş eden bir kişiye ise bir çift plastik gönderdiler. Son günlerde internet üzerinden alışveriş yapan vatandaşların dolandırılması üzerine Bursa Tüketiciler Derneği açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde internetten sipariş veren 3 kişi dolandırınca çareyi tüketici mahkemesinde buldu. 2 çift ayakkabı sipariş eden bir kişiye 1 çift ayakkabı ve 1 tek ayakkabı, hırka sipariş edene bir miktar tuz ve su ısıtıcısı, uyku için aparat sipariş eden bir kişiye ise bir çift plastik gönderdiler. Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, “İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketici mağduriyetleri devam etmekte. Güvensiz ve satıcıları cep yakmaya devam ediyor. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için bir taraftan tüketicinin bilinçlenmesi gerekirken diğer taraftan ciddi bir denetim gerekmektedir. Derneğimize başvuran mağdurlarımızdan biri, 2 çift ayakkabı istemiş, kendisene bir çift ayakkabı, bir de tek ayakkabı gönderilmiştir. Biri uyku apnesi istemiş, kendisine gözenekli bir çift naylon ürün gönderilmiştir. Bir diğer tüketici hırka siparişi vermiş, kendisine de biraz tuz ve su ısıtıcısı gönderilmiştir. Güvenli olmayan ve resmen tüketiciyi dolandırmak için satış yapan sitelere ve kişilere caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. Bu tür satıcılara kesinlikle mahal verilmemelidir. Tüketiciler de kurumsal sitelerden alışveriş yapmalı, ucuzluk adına parasını dolandırıcılara kaptırmamalıdır. Bilinçi tüketici her zaman kaliteli ve uygun fiyata yerli malı arayışı içerisinde olmalıdır. Ucuzluk adına aldatılan tüketici, hem maldan hem de parasından olmaktadır. Fiyat konusunda mutlaka araştırma yapmalı, aklına yatmayan fiyat için riske girmemelidir. İnternet alışverişlerinde, adrese gelen mal ve hizmet, talep edilen olsa dahi tüketicinin 14 gün içerisinde cayma hakkınının olduğunu asla unutmamalıdır. Adrese gelen mal ve hizmet ile ilgili açık adres bulunmaması durumunda mal ve hizmeti getiren kargonun sorumluğunun olduğunu ve hakem heyetine gidilmesi durumunda satıcı ile birlikte kargonun da sorumlu tutulması gerektiğini bir kez daha tiketicilerimizin dikkatine sunmak istiyoruz” dedi.

(SRK-MŞ)

