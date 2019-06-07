- Hırka-i Şerif’in hediye edildiği Karani’nin Özbekistan’daki türbesi restore ediliyor

-Caminin dıştan görünümü

-Türbeden detay

-İmam Mevlanov ile röportaj

-Bibi Naima Türbesinin dışarıdan görünümü

-Detaylar

-Rahım Cansul Tanıf ile röportaj

-Detay



( TAŞKENT ) TAŞKENT



- Hazreti Peygamber'in Hırka-i Şerif'ini hediye ettiği Veysel Karani hazretlerinin ve annesi Bibi Naima’nın Özbekistan’da bulunan türbesinin 2017 yılında başlanan restorasyon çalışmaları sürüyor. Dünyanın farklı noktalarından ziyaretçilerin uğradığı türbenin restorasyon çalışmalarının bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Hazreti Muhammed döneminde yaşamasına rağmen Hazreti Peygamberi göremeyen ancak, Peygamberimizin Hırka-i Şerif'ini hediye ettiği Veysel Karani’nin Özbekistan’ın Namangan kentinin Chortok ilçesinde bulunan yaklaşık bin 400 yıllık türbesi dünyanın farklı noktalarından ziyaretçi akınına uğruyor. Yemen’de dünyaya gelen asıl adı Üveys-i Karnî olan Veysel Karani’nin Siirt de dahil olmak üzere 7 farklı bölgede türbesi bulunuyor. Annesine ve İslamiyet’e olan bağlılığı ile tanınan Karani’nin ve annesi Bibi Naima’nın türbesinde 2017 yılında başlanan restorasyon çalışmaları son aşamaya geldi. Özbekistan’ın farklı noktalarından gelen 43 ustanın gece gündüz çalıştığı restorasyon çalışmalarının bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. “Restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere” Veysel Karani’nin türbesinde görevli imam Bahadır Han Mevlanov, Chortok ilçesinde bulunan Veysel Karani ve annesi Bibi Naima türbelerinin Özbekistan’da sık ziyaret edilen türbelerden olduğunu ifade ederek, “Türbelere ziyaretçi çeken hususlardan diğeri de etraftaki havuzda bulunan, Perşembe günü öğlen namazından sonra kaybolan ve Cuma namazından tekrar geri gelen balıklardır. Ayrıca, havuzun bir kısmındaki su, Cuma günü sabah süt rengini alıyor ve bunu sadece imanı güçlü olan kişilerin görebildiği söyleniyor" dedi.

2016 yılında Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’ın verdiği özel destek ile her iki türbenin de Namangan Valiliği tarafından restorasyona alındığını aktaran Mevlanov, “Restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. Hayata geçirilen projeyle türbe alanında bin 600 kişilik yeni cami ve İslam kültürü müzesi yapıldı. Sadece Özbekistan’ın çeşitli bölgelerinden değil, yabancı ülkelerden de çok ziyaret edenler var. Buranın tarihinin, Peygamber Efendimizin, Sultan Üveys Karani’nin yaşadığı döneme ait olduğu biliniyor. Karani’nin buralara geldiği ve yaşadığı, deve beslediği, buraları âbâd ettiği halk tarafından söyleniyor. Burada görkemli binaların inşa edilmesi 2017 yılında başladı.

Çok yakın dönemde inşaat işlerini bitirerek, açılış töreni yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Türbenin önemine değinen Bahadır Han Mevlanov, “İslam dünyası bu zatın kim olduğunu çok iyi bilir. Hazreti Peygamber’in şöyle hadisleri var; ‘Tabiilerin en hayırlısı Uveys (el-Karanî)dir’. Tüm Müslümanlar buraya, bu zatın ziyaretine gelmek istiyorlar” ifadelerini kullandı. Müslüman alemine seslenen Mevlanov, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Her Müslümanın, Allah'ın velilerini ziyaret etmesi, vacip olan hususlardandır. Tüm din kardeşlerimizi, diğer ülkelerdeki Müslümanları burayı ziyaret etmeye davet ederiz ki, Peygamberimizin vefatı öncesi Hazreti Ömer ve Hazreti Ali’ye ‘Yemen’e giderek, dostum Üveys’i ziyaret ediniz ve hırkamı Üveys'e veriniz. Ve onun duasını da alınız’ buyurması sonucu, bu zatın adı İslam dünyasında duyuldu. Bu yüksek dereceye saygıdan bu zatın mezarına ziyarette bulunulursa ve ona dua edilirse, ziyaret kabul dualar müstecap olur.” “Burada kim ne dilerse Allah gönlüne göre verir” Veysel Karani’nin annesinin türbesinde de restorasyon çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Türbede seramiklerin yenilendiği, temizlik çalışmalarının yapıldığı restorasyonun tamamlanması bekleniyor. 19 yıldır türbede imam olarak görev yapan Rahım Cansul Tanıf, türbenin tüm dünya Müslümanları için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Veysel Karani’nin Hazreti Muhammed’i görmek için Yemen’den Suudi Arabistan’a gittiğini, giderken de annesinden izin aldığını anlatan Tanıf, Bibi Naima’nın oğluna 'Evine kadar git' dediğini anlattı. Tanıf, 'Veysel Karani, Hazreti Muahmmed’in evine vardığı zaman, Karani’ye Peygamberin camide olduğunu söylediler. Karani ise ‘Annem evine kadar git’ dediği için annesine olan saygısından annesinin sözünden çıkmayarak, Yemen’e geri dönüyor” ifadelerini kullandı. Karani’ye Hırka-i Şerif’in gönderildiğini dile getiren Tanıf, “Burada kim ne dilerse Allah gönlüne göre verir. Karani’nin dünya genelinde 2 tanesi Özbekistan’da, 1 tanesi Türkiye’de, 2 tane Yemen’de, 1 tane Suriye’de, 1 tane Afganistan’da olmak üzere toplamda 7 türbesi bulunuyor ” ifadelerini kullandı.

