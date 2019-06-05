Hint keneviri yetiştirmek için oto yıkamacıya özel sistem kurdu

-Hint keneviri



( İSTANBUL )- Oto yıkamaya Hint keneviri operasyonu kamerada İSTANBUL



- Polis ekipleri, Küçükçekmece'de uyuşturucu imalatı yapan bir oto yıkamacıya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 96 adet saksılara dikili vaziyette büyük kök Hint keneviri, 5 kilo 135 gram yaş Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon anı ve Hint keneviri yetiştirmek için kurulan düzenek kameraya yansıdı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesinde bulunan bir oto yıkamacı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığına yönelik ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, 30 Mayıs günü oto yıkamacıya operasyon düzenledi.

Hint keneviri yetiştirmek için düzenek kurmuşlar Operasyonda, Hint keneviri yetiştirmek için oto yıkamacının bir bölümüne özel ısıtıcılar, havalandırma sistemi, güneş etkisi veren ışık tesisatı, nem ayarlayıcılardan oluşan sistem yapıldığı görüldü.

Operasyon anı kamerada Ayrıca adreste yapılan aramalarda ise, 96 adet saksılara dikili vaziyette büyük kök Hint keneviri, 19 adet saksılara dikili vaziyette küçük kök Hint keneviri, 5 kilo 135 gram yaş Hint keneviri, imalat ortamını sağlayan aydınlatma ve havalandırma cihazları ile ısı ölçerler ele geçirildi. İş yeri sabinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, operasyon anı da saniye saniye kameraya yansıdı (ZA-

