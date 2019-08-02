Hint keneviri ekili alan drone ile tespit edildi - ADANA İzle
- Polislerin arazideki araştırması - Drone ile bölgenin belirlenmesi - Hint kenevirlerinin sökümü - ZanlılarHint keneviri ekili alan drone ile tespit edildi - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde, sazlık alanda gizlenen ve drone ile havadan konumu belirlenen alanda 2 bin 283 kök Hint keneviri ele geçirildi - Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandıADANA (AA) - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde, kamışlardan yapılmış gizli geçitle ulaşılan ve drone ile havadan konumu tespit edilen alanda, 2 bin 283 kök Hint keneviri ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan Nehri kıyısındaki Kızıldere Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.Bölgeye giden ekip, sazlık arazinin aramaları zorlaştırması nedeniyle drone ile havadan araştırma yaptı. Hint keneviri ekili alanın konumunu drone ile havadan belirleyen ekip, çamurlu ve patika yolda kamışlarla oluşturulmuş doğal gizli bir geçit tespit etti. Geçidi kullanan ekip, Hint keneviri ekili alana ulaştı.Bölgede bulunan 2 bin 283 kök Hint keneviri, ekiplerce söküldü. Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla Zeynar K. (53) ve Hamdusena H. (60) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zeynar K. tutuklandı, Hamdusena H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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