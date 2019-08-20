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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Hint keneviri ekili alan 'drone' ile tespit edildi - ADANA

Hint keneviri ekili alan 'drone' ile tespit edildi - ADANA

Hint keneviri ekili alan "drone" ile tespit edildi - ADANA - Polislerin drone ile araştırma yapması - Konumu belirlenen alanda Hint kenevirlerinin sökülmesiHint keneviri ekili alan "drone" ile tespit edildi - Adana 'da polis, "drone" ile belirlediği meyve bahçesinin bir bölümünde ekili 31 kök Hint keneviri ele geçirdi - Gözaltına alınan baba oğul, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADANA (AA) - Adana 'da "drone" ile havadan konumu belirlenen meyve bahçesinin bir bölümünde ekili 31 kök Hint keneviri ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.Adrese giden ekip, alanın geniş olması olması nedeniyle "drone" ile bölgeyi taradı.Ekip, "drone" görüntüleriyle Hint keneviri ekili alanın konumunu tespit etti.Bahçenin bir bölümünde ağaçların arasında yetiştirilen 31 kök Hint keneviri ekiplerce söküldü.Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla İbrahim ve oğlu Erkan K. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis Adli Kontrol Irak Trol 

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