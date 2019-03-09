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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hint kadınlarının radikal dincilere karşı başarısı

Hint kadınlarının radikal dincilere karşı başarısı

Hindistan’ın güneyinde Agasthyarkoodam dağının zirvesine ulaşanların ikinci bir yaşam daha kazanacaklarına inanılıyor. Ancak bir süre öncesine kadar kadınların bu dağın bulunduğu ormana bile girmeleri yasaktı. Çünkü radikal Hindular tahrik unsuru olduğu gerekçesi ile kadınların dini mekanlara ayak basmasını yasaklıyor. Ancak Kerela eyaletindeki Yüksek Mahkeme bir süre önce bu yasağı kaldırdı.

Ormana 

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