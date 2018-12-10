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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hindiye bir zam daha yolda

Hindiye bir zam daha yolda

PAZARDA SATIŞA ÇIKAN HİNDİLERDEN GÖRÜNTÜ

-VATANDAŞLARIN HİNDİ ALMASINDAN GÖRÜNTÜ
-HİNDİ SATICILARI VE VATANDAŞLARLA RÖPORTAJ

( BURSA -ÖZEL)- 180 liradan satılan hindilerin 10 gün sonra 250 liraya çıkması bekleniyor BURSA

- Bursa’da yıl başı öncesi hindiler el yakıyor. Dişi hindiler 120, erkekler ise 180 liradan satışa çıktı. Yıl başında vatandaşların tercih ettiği hindiler yetiştiricileri tarafından pazarda satışa çıkarıldı. Geçen yıl 60-70 liraya satılan dişi hindiler bu sene 110-120 liradan satılırken, 90-100 liradan satılan erkek hindiler ise 160-180 liradan alıcı buluyor. Hindi fiyatlarına yıl sonuna bir hafta kala 60-70 lira zam bekleniyor. Yıl başında hindi kesecek vatandaşlar, fiyatları zaten yüksek olan hindileri daha da zam gelmeden almak için pazara akın etti. Hindi satıcıları satışlardan memmun. Vatandaş ise fiyatların pahalılığından dertli. Vatandaşlar, geçen yıl 60 liraya aldıkları hindilerin bu yıl 120 olduğunu belirtirken, satıcılarla kıran kırana pazarlık yapıyor. Yem fiyatlarına aşırı zam geldiğini ifade eden üreticiler, “Vatandaş hindiye rağbet gösteriyor. Dişi hindiler 110-120 liradan, erkekler ise 180 liradan satılıyor. Bu fiyatlara 10 gün sonra 60-70 lira zam gelir” dediler.
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