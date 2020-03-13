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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi - Cakarta

Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi - Cakarta

- Protestoculardan görüntüler - Pankartlardan detaylar - Sloganların atılmasıHindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor.Endonezya'nın Cakarta kentinde toplanan göstericiler, yasa değişikliğini protesto etti..

Vatandaşlık Protesto Kapsam Dışı Irak 

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