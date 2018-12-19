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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Hindistan Uzaya Askeri Haberleşme Uydusu Fırlattı Haberi

- Hindistan Uzaya Askeri Haberleşme Uydusu Fırlattı Haberi

Hindistan'ın uzaya uydu fırlatma görüntüsü

( YENİ DELHİ ) - Hindistan uzaya askeri haberleşme uydusu fırlattı YENİ DELHİ

Misyon Erken Uyarı Güvenlik Güçleri 


- Hindistan Hava Kuvvetlerinin tüm sisteminin birbirine bağlanmasını sağlayacak olan haberleşme uydusu GSAT-7A, Sriharikota Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Hindistan, askeri haberleşme uydusu GSAT-7A'yı Sriharikota Uzay Üssü'nden uzaya fırlattı. 2 ton 250 kilogram ağırlığındaki GSAT-7A uydusunun bu sene içinde Hindistan Uzay Limanı'ndan fırlatılan 17’inci misyon uydusu olduğu belirtildi. Uydunun Hindistan Hava Kuvvetlerinin uçaklar ve uçaklara monteli erken uyarı platformları, yer istasyonları, binalar ve merkezi haber ağlarını birbirine bağlayacağı kaydedildi. GSAT-7A’ın daha önce fırlatılan ve "Indian Angry Bird (Öfkeli Kuşlar)" ismi verilen GSAT-7 ve GSAT-6 haberleşme uyduları ile bağlantılı olarak güvenlik güçleri tarafından kullanılan bir haberleşme bandığı oluşturacağı kaydedildi. GSAT-7A’yı fırlatan roketin 50 metre yüksekliğinde ve 414 ton ağırlığında olduğu, ayrıca Sriharikota Uzay Üssü'nden fırlatılan 69. roket olduğu belirtildi. Öte yandan Hindistan Savunma Bakanlığı, özel bir “Uzay Savunma Ajansı” kurmak istediğini açıkladı.

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