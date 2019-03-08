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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
- Hindistan Savaş Uçağı Düştü - Pilot Sağ Kurtuldu

- Hindistan Savaş Uçağı Düştü - Pilot Sağ Kurtuldu

düşen uçak

Çağa Düşen Uçak Savaş Uçağı 

-detay

( YENİ DELHİ ) - Hindistan savaş uçağı düştü- Pilot sağ kurtuldu YENİ DELHİ

- Hindistan’a ait MİG-21 savaş uçağı Pakistan sınırı yakınlarında düştü. Pilotun sağ olarak kurtulduğu açıklandı. Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait MİG-21 savaş uçağı, Hindistan’ın Racastan eyaletinin Pakistan sınırı yakınlarındaki Bikaner kenti yakınlarında düştü. Uçağın rutin devriye faaliyeti yürüttüğü esnada düştüğü, pilotun kendini fırlatarak kurtulduğu belirtildi. Bikaner yakınlarındaki Nal Hava Üssü’nden kalkan uçağa kalkış esnasında çarpan bir kuşun kazaya sebep olma ihtimali üzerinde duruluyor.
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