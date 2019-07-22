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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
-Hindistan, İkinci Ay Misyonunu Yeniden Başlattı

-Hindistan, İkinci Ay Misyonunu Yeniden Başlattı

Hindistan teknik bir aksaklık nedeniyle geçtiğimiz hafta iptal edilen ikinci Ay misyonunu yeniden başlattı.

( YENİ DELHİ ) - Hindistan, ikinci Ay misyonunu yeniden başlattı YENİ DELHİ

Misyon Lyon Dolar Güney Kutbu 50 Milyon Dolar 


- Hindistan teknik bir aksaklık nedeniyle geçtiğimiz hafta iptal edilen ikinci Ay misyonunu yeniden başlattı. Hindistan, geçtiğimiz Pazartesi fırlatılmasına bir saatten daha kısa bir süre kala iptal edilen ikinci Ay misyonunu bir hafta sonra başarıyla başlattı. Chandrayaan-2 adlı uzay aracı yerel saatle 14.43'te Andhra Pradesh eyaletinde yer alan Sriharikota adasındaki uzay üssünden fırlatıldı. Hindistan, 150 milyon dolarlık misyonla uzay aracının Ay'ın güney kutbuna ilk inişini yapmasını umuyor. Chandrayaan-2 uzay aracı birçok teknik aksaklıkla karşı karşıya kalmış, yakıt sızıntısı sorunu ile birlikte Ay görevinin ertelenmesine karar verilmişti. Hindistan bu görevi başarılı bir şekilde gerçekleştirirse, ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay yüzeyine uzay aracı gönderen 4'üncü ülke olacak.
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