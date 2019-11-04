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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Hindistan hava kirliliğiyle mücadelede tek-çift plaka uygulaması

- Hindistan hava kirliliğiyle mücadelede tek-çift plaka uygulaması

Yeni Delhi’den görüntüler

Para Cezası Araç Sayısı Hava Kirliliği Başkent Harekete Geç 

-Hava kirliliğine ilişkin detaylar

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

- Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de hava kirliliğinin sağlığı tehdit eden seviyelere ulaşmasının ardından tek-çift plaka uygulamasına geçildi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin yüksek seviyelere ulaşmasının ardından yetkililer harekete geçti. Trafiğe çıkan araç sayısını azaltarak hava kirliliğini azaltmaya çalışan yetkililer, tek ve çift plaka uygulamasına geçilmesine karar verdi. Bugünden itibaren uygulanacak kararla, plaka numarası tek ve çift rakamla biten özel araçlar aynı gün trafiğe çıkamayacak. Uygulamanın 15 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor. Karara uymayan sürücüler ise 4 bin rupi (yaklaşık 56 ABD Doları) para cezası ile karşı karşıya kalacak. Toplu taşıma araçları, ambulanslar, polis arabaları, taksiler ve iki tekerlekli taşıtların yanı sıra, arabada tek başına bulunan kadınlar uygulamadan muaf tutulacak. Benzer uygulamalar 2016 ve 2017 yıllarında da uygulanmıştı. Öte yandan sağlık yetkilileri, Yeni Delhi halkına gerekmedikçe sokağa çıkmamaları uyarısında bulunurken, okullarda da eğitime ara verildi.
Yarına kadar verilen aranın Cuma gününe kadar uzatılması gündemde. Yeni Delhi Valisi Minister Arvind Kejriwal, tek-çift plakası uygulaması ile binlerce aracın trafikten çekileceğini dile getirdi.
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