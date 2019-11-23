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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Hindistan Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı - Otomobil Üst Geçitten Uçtu Haberi

- Hindistan Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı - Otomobil Üst Geçitten Uçtu Haberi

otomobilin aşağıya uçması

Trafik Kazası Üst Geçit Trol 

-detaylar

( YENİ DELHİ ) - Hindistan feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı- Otomobil üst geçitten uçtu YENİ DELHİ

- Hindistan’da otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü üst geçitten aşağıya uçtu. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Hindistan'ın Haydarabad şehrinde meydana gelen trafik kazasında otomobil üst geçitten uçtu. Feci kazada köprünün altında bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza esnasında köprünün altında bulunan anne hayatını kaybederken kızı ise ağır yaralandı. Polis virajı alamayan otomobil sürücüsünün kontrolü kaybederek köprüden aşağıya uçtuğunu belirtiyor. Yeni açılan köprüde 3 hafta içinde ikinci kazanın meydana geldiği açıklandı. Üst geçit trafiğe kapatıldı.
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