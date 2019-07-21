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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
- Hindistan’daki Selde Ölü Sayısı 150’yi Aştı Haberi

- Hindistan’daki Selde Ölü Sayısı 150’yi Aştı Haberi

sel görüntüleri

Kurtarma Operasyonu Sağanak Yağış Sel Felaketi Şiddetli Yağış Toprak Kayması 

-Kutarma ekipleri

( YENİ DELHİ ) - Hindistan’daki selde ölü sayısı 150’yi aştı YENİ DELHİ

- Hindistan'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölenlerin sayısı 150’yi aştı. Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam, Bihar, Mizoram eyaletleri ile Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlarda bilanço artıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağışların yol açtığı sel felaketi ve toprak kaymasında ölü sayısının 150’yi aştığı kaydedildi. Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ve ordu personeli arama ve kurtarma operasyonu için selden etkilenen bölgelerde sevk edildi. Assam’da eyalet genelinde şiddetli yağışlardan 5.3 milyon kişinin etkilendiği ve 755 tahliye merkezi kurulduğu belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Assam eyaletinde 50 kişinin Bihar eyaletinde ise en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bihar eyaletinde, 125 bin kişinin tahliye merkezlerine yerleştirildiği belirtildi.
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