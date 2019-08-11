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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
- Hindistan’daki Sel Ve Toprak Kaymalarında Ölü Sayısı 132’ye Yükseldi

- Hindistan’daki Sel Ve Toprak Kaymalarında Ölü Sayısı 132’ye Yükseldi

sel fotoğrafları

( YENİ DELHİ ) - Hindistan’daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 132’ye yükseldi YENİ DELHİ

Şiddetli Yağış Hava Trafiği 


- Hindistan'da meydana gelen şiddetli yağmur ve toprak kaymaları nedeniyle ölü sayısının 132’ye yükseldiği belirtildi. Hindistan’ın Karnataka, Gucarat, Kerala ve Maharaştra eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında son beş günde 132 kişi hayatını kaybetti. Bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken birçok yol trafiğe kapatıldı. Kerala’da en az 57, Gucarat’ta en az 22, Maharaştra ve Karnataka'da en az 27 kişinin öldüğü belirtiliyor. Eyaletin en işlek hava trafiği merkezi olan Cochin Uluslararası Havalimanı kapatıldı. Kerala’da en az 57, Gucarat’ta en az 22, Maharaştra ve Karnataka'da en az 27 kişinin öldüğü belirtiliyor.
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