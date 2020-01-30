Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Hindistan'da vatandaşlık yasası protestoları devam ediyor

- Hindistan'da vatandaşlık yasası protestoları devam ediyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de devam eden protestolardan görüntüler,

Vatandaşlık Protesto Silahlı Saldırı Kapsam Dışı Saldırı 

-Protestocuların slogan atması,
-Detay Görüntüler

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasasına yönelik protesto gösterileri devam ediyor. Tansiyonun düşmediği protestolarda, yasayı kınayan sloganlar atılırken, suikastinin 72. yıl dönümü dolayısıyla Mahatma Gandhi posterleri açıldı. Öte yandan, bugün Delhi'de bulunan bir üniversitenin yakınındaki protesto gösterilerinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından protestoculara silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırı sonucunda 1 kişi yaralanmıştı. Saldırganın ateş açmadan önce protestoculara karşı sloganlar attığı ifade edilmişti. Polis tarafından yapılan açıklamada saldırganın gözaltına alındığı belirtilmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı