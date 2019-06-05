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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Hindistan’da termometreler 50’yi gösterdi

- Hindistan’da termometreler 50’yi gösterdi

Yeni Delhi’den görüntüler

Hava Sıcaklığı Gölgeli Başkent Hükümet Gazlı İçecek 

-Sokak detayları
-Vatandaş detayı
-Sıvı içen Hindistanlılar
-Göle giren çocuklar

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

- Hindistan’da termometrelerin 50’yi göstermesi üzerine halk aşırı sıcaklara karşı uyarıldı. Hindistan hükümeti, hava sıcaklığının başkent Yeni Delhi dahil bazı eyaletlerde 46 dereceye, Rasjasthan eyaletinin Churu kentinde ise 50 dereceye yükselmesi üzerine halka uyardı. Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcakların insan sağlığı etkisi üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu ifade ederek, Hindistan halkına “yapılması ve yapılmaması” gerekenleri hatırlattı. Bakanlık, halka yerel saatle 12.00-15.00 arasında gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları, şemsiye, şapka ya da havlu kullanmaları, gölgelik mekanlarda bulunmaları uyarısında bulundu. Sağlık yetkilileri ise, aşırı sıcaklarda ayran ya da Hindistan’da yapılan geleneksel bir içecek olan lassi tüketilmesinin daha faydalı olacağını ifade ederek, alkol, çay, kahve ve gazlı içeceklerin tüketilmemesi uyarısında bulundu.
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