- Hindistan’da Telekomünikasyon Binasında Yangın: 100 Kişi Kurtarıldı



- Hindistan’ın Mumbai kentindeki 9 katlı telekomünikasyon binasında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 100 kişinin vinçlerle kurtarıldığı belirtildi. Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Mumbai kentindeki Bandra bölgesinde devlete ait MNTL isimli telekomünikasyon şirketinin 9 katlı binasında yangın çıktı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, binada mahsur kalan yaklaşık 100 kişinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı, yaralanan olmadığı belirtildi. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, binanın 3'üncü ve 4'üncü katında çıkan yangına 14 itfaiye aracıyla müdahale edildiği kaydedildi.

