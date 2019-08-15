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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Hindistan’da taş atma festivali: 100 yaralı - 10 dakikada 100 kişi yaralandı

- Hindistan’da taş atma festivali: 100 yaralı - 10 dakikada 100 kişi yaralandı

festivalden görüntüler

( YENİ DELHİ ) - Hindistan’da taş atma festivali: 100 yaralı- 10 dakikada 100 kişi yaralandı YENİ DELHİ

Gesi Festival 


- Hindistan'ın Uttrakhand eyaletinde gerçekleştirilen taş atma festivalinde 100 kişi yaralandı. Hindistan'ın Uttarkand eyaletindeki Champawat bölgesinin Devidhura kentinde geleneksel olarak kutlanan, taş atma festivali olarak da bilinen Bagwal Festivali kutlandı. Festival kapsamında iki gruba ayrılan katılımcıların birbirlerini taşlaması sonucu 10 dakika içinde en az 100 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yerel halk yüzlerce kişinin izlediği esnada dökülen insan kanının kutsal olduğuna inanıyor.
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