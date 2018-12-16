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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Hindistan’da Tapınakta Verilen Yemekten 12 Kişi Öldü

- Hindistan’da Tapınakta Verilen Yemekten 12 Kişi Öldü

Hindistan sokakları

Hastane Bild Gesi 

-Fotoğraflar

( YENİ DELHİ ) - Hindistan’da tapınakta verilen yemekten 12 kişi öldü YENİ DELHİ

- Hindistan’ın Karnata eyaletinde tapınakta verilen yemekten zehirlenen 12 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi hastaneye kaldırıldı. Karnataka eyaletinde Chamarajnagar bölgesinde bir tapınakta düzenlenen törende verilen yemekten zehirlenen 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Karın ağrısı ve kusma şikayetiyle 80’den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Yetkililer ölüm oranının artabileceğinden endişe ediyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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