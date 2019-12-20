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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
- Hindistan'da tansiyon düşmüyor: 3 ölü - Vatandaşlık yasasını protesto eden yüzlerce kişiye gözaltı İzle

- Hindistan'da tansiyon düşmüyor: 3 ölü - Vatandaşlık yasasını protesto eden yüzlerce kişiye gözaltı İzle

Protestolardan genel görüntü

Vatandaşlık Protesto Çatışma Alabalık Hükümet 

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( YENİ DELHİ ) - Hindistan'da tansiyon düşmüyor: 3 ölü- Vatandaşlık yasasını protesto eden yüzlerce kişiye gözaltı YENİ DELHİ

- Hindistan'da vatandaşlık yasasına yönelik devam eden protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi gözaltına alındı. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde hükümetin Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protestolar sürüyor. Polis ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 9'a yükseldi. Başkent Yeni Delhi'de ve Bengaluru kentinde yüzlerce gösterici de polis tarafından gözaltına alındı. Hükümetten mobil hizmetlere engel Yetkililer, Hindistan'ın en kalabalık bölgesi olan Uttar Pradesh eyaletinde ve ülkenin kuzeydoğu kesiminde yer alan Bihar eyaletinde, Haydarabad, Bengaluru ve Chennai kentindeki bazı yerlerde toplanmaların yasaklandığını duyurdu. Telekomünikasyon hizmeti veren şirketler Vodafone ve Airtel ise hükümetin emriyle başkent Yeni Delhi'nin bir kısmında mobil hizmetlerini durdurduklarını ifade etti.

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