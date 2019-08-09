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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
- Hindistan’da Savaş Uçağı Düştü

- Hindistan’da Savaş Uçağı Düştü

düşen uçak detay

( YENİ DELHİ ) - Hindistan’da savaş uçağı düştü YENİ DELHİ

Düşen Uçak Savaş Uçağı 


- Hindistan’ın Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı düştü. Pilotların kazadan sağ kurtuldu. Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Sukhoi Su-30 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilotların sağ olarak bulunduğu birinin bacağından yaralandığı aktarıldı. Hindistan Hava Kuvvetleri’nin doğruladığı kazada “2 pilot sağ olarak kurtuldu. Pilotlardan biri bacağından yaralandı” açıklaması yapıldı. Bölgede yaşayan halkın pilotlardan birinin enkaz altından çıkarılmasına yardımcı olduğu belirtildi.
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