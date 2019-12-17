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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Hindistan'da protestolar sürüyor - YENİ DELHİ

Hindistan'da protestolar sürüyor - YENİ DELHİ

- Protesto gösterisinden detaylar - Polis ve göstericiler arasında çıkan arbede - Göstericilerden detaylar - Polisin göstericiyi darp etmesi detay - Zarar gören sokaklardan detaylar YENİ DELHİ - Hindistan 'ın başkenti Yeni Delhi'de, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor.

Vatandaşlık Protesto Arbede Başkent Kapsam Dışı 

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