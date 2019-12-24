Hindistan'da protestolar sürüyor - KALKÜTA

- Eylemlerden görüntüler - Protestocuların slogana atarak cadde ve sokaklarda ilerlemesi - Protestocuların ellerinde dövizlerle görüntüleriKALKÜTA - Hindistan 'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor.
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