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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
- Hindistan’da Polis, Veterinere Tecavüz Edip Öldüren Zanlıları Öldürdü Haberi

- Hindistan’da Polis, Veterinere Tecavüz Edip Öldüren Zanlıları Öldürdü Haberi

cesedin görüntüleri

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-kutlama görüntüleri
-detay

( YENİ DELHİ ) - Hindistan’da polis, veterinere tecavüz edip öldüren zanlıları öldürdü YENİ DELHİ

- Hindistan’da polis, veterinere tecavüz edip öldüren 4 zanlının kaçma girişimleri sonrası vurarak öldürdüklerini açıkladı.
Hindistan polisi, Haydarabad şehrinde geçtiğimiz hafta bir veterinere tecavüz edip öldürmekle suçlanan 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü. Gözaltındaki zanlılar bu sabah erken saatlerde cinayeti nasıl işlediklerini göstermeleri için polis tarafından olay yerine götürüldü. Polis, güvenlik güçlerinin silahlarını alıp kaçma girişiminde bulunan zanlıların açılan ateş sonucu öldürüldüğünü belirtti.
Tecavüz ve cinayetle suçlanan 4 kişi geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı. Ülkede protesto gösterilerine yol açan olayda, 28 Kasım Perşembe günü, 27 yaşındaki veterinerin cesedi yanmış halde bulunmuştu. Zanlıların öldürülmesi sevinç gösterilerine yol açtı. Sosyal medyada polisin adaleti sağladığı şeklinde yorumlar yapıldı. Katledilen veterinerin babası faillerin ölüm haberini alması üzerine memnuniyet duyduğunu belirterek, "Polise karşı şükran duydum, kızımın ruhu şimdi huzur içinde olmalı" ifadelerini kullandı. 2012 yılında başkent Yeni Delhi’de tecavüze uğradıktan sonra öldürülen bir kadının annesi de sevincini dile getirerek zanlıların öldürülmesini kutladı. Eylemciler, hükümeti kadınlara karşı işlenen suçları kontrol edemedikleri ve kamu alanlarında güvenliği sağlayamadıkları gerekçesiyle suçluyor.
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