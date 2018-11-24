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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Hindistan’da Otobüs Kazası: 28 Ölü

- Hindistan’da Otobüs Kazası: 28 Ölü

kaza yeri

Otobüs Kazası Hız Sınırı Su Kanalı Gesi Öğrenciler 

-detay

( YENİ DELHİ ) - Hindistan’da otobüs kazası: 28 ölü YENİ DELHİ

- Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Mandya bölgesinde ilköğretim öğrencilerini taşıyan otobüsün su kanalına düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Mandya bölgesinde ilköğretim öğrencilerini taşıyan otobüs henüz belirlenemeyen bir sebeple su kanalına düştü. Otobüsün içerisinde bulunan 28 öğrencinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer otobüsün hız sınırını aşması nedeniyle kanala düştüğünü belirtti.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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