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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Hindistan’da Okulda Yangın: 2’si Çocuk, 3 Ölü İzle

- Hindistan’da Okulda Yangın: 2’si Çocuk, 3 Ölü İzle

yangına müdahale detayları

( YENİ DELHİ ) - Hindistan’da okulda yangın: 2’si çocuk, 3 ölü YENİ DELHİ

Hastane Öğretmen Gesi Yangına Müdahale Trol 


- Hindistan’ın Faridabad şehrindeki bir okulda çıkan yangında 1 öğretmen ve 2 çocuk hayatını kaybetti. Hindistan’ın Faridabad şehrinin Dubua bölgesinde özel bir okulun giysi deposunda yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangında 1 öğretmen ve 2 çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine örk sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın kısa süre içinde kontrol altına aldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden öğretmenin, iki çocuğun da annesi olduğunu açıkladı.
Hayatını kaybedenlerin kaldırıldıkları hastanede vefat ettiği öğrenildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, öğretmen ve çocuklarını kurtarmaya çalışan iki kişinin de yaraladığı kaydedildi.
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