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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- Hindistan’da Kum Fırtınası: 19 Ölü

- Hindistan’da Kum Fırtınası: 19 Ölü

fırtına görüntüleri

Bild Yıldırım Düşmesi Kum Fırtınası Hayvan 

-detay

( YENİ DELHİ ) - Hindistan’da kum fırtınası: 19 ölü YENİ DELHİ

- Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan kum fırtınası 19 kişinin ölümüne neden oldu. Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan kum fırtınası ve yıldırım düşmesi sonucu 19 kişi öldü, 49 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden 19 kişinin bazılarının fırtına sonucu devrilen ağacın altında kaldığı, bazılarının da yıldırım düşmesi sonucu öldüğü bildirildi.
Ayrıca fırtınada çok sayıda hayvanın telef olduğu aktarıldı. Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, fırtına sonucu olaylardan etkilenenlere yardım sağlanacağını açıkladı.

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