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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Hindistan’da kaza yapan otobüs çukura düştü: 27 ölü, 32 yaralı

- Hindistan’da kaza yapan otobüs çukura düştü: 27 ölü, 32 yaralı

otobüsün görüntüsü

(MUMBAİ) MUMBAİ

Gesi Yolcu Otobüsü 


- Hindistan’da 3 tekerlekli taksi ile çarpışan yolcu otobüsünün çukura düşmesi sonucu 27 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı belirtildi. Hindistan’ın Maharaştra kentindeki Nashik bölgesinde bir otobüsle tuk tuk adı verilen 3 tekerlekli taksi çarpıştı. Yolcu otobüsü çarpışmanın etkisiyle yolun kenarındaki çukura düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada aralarında 2 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 27 kişinin öldüğü ve 32 kişinin yaralandığı belirtildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.
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